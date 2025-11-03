Лионель Месси рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира — 2026

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своём участии в чемпионате мира — 2026.

— Какие факторы повлияют на твоё решение — играть ли на следующем чемпионате мира?

— Прежде всего — желание. Оно есть, и огромное. Но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным, помогать команде и играть на максимальном уровне.

— Этот чемпионат мира будет особенным — он пройдёт в Северной Америке, в том числе в Майами. Каково будет защищать титул чемпиона мира дома?

— Играть за сборную всегда особенное чувство, а уж на чемпионате мира — тем более. Думаю, турнир будет уникальным: организационно — на высшем уровне, хотя перелёты между США, Канадой и Мексикой будут утомительными. Но да, было бы прекрасно снова сыграть на чемпионате мира, защищать титул, который мы завоевали, и принять участие ещё раз, — сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

Напомним, Лионель со сборной Аргентины выиграл прошлый турнир. Тогда в финале его сборная одолела в серии пенальти Францию.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»