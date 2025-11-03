Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира — 2026

Лионель Месси рассказал, сыграет ли он на чемпионате мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своём участии в чемпионате мира — 2026.

— Какие факторы повлияют на твоё решение — играть ли на следующем чемпионате мира?
— Прежде всего — желание. Оно есть, и огромное. Но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным, помогать команде и играть на максимальном уровне.

— Этот чемпионат мира будет особенным — он пройдёт в Северной Америке, в том числе в Майами. Каково будет защищать титул чемпиона мира дома?
— Играть за сборную всегда особенное чувство, а уж на чемпионате мира — тем более. Думаю, турнир будет уникальным: организационно — на высшем уровне, хотя перелёты между США, Канадой и Мексикой будут утомительными. Но да, было бы прекрасно снова сыграть на чемпионате мира, защищать титул, который мы завоевали, и принять участие ещё раз, — сказал Месси в интервью Фабрицио Романо.

Напомним, Лионель со сборной Аргентины выиграл прошлый турнир. Тогда в финале его сборная одолела в серии пенальти Францию.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»

Материалы по теме
Месси высказался о своей мотивации в футболе в 38 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android