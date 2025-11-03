Скидки
Ибрагимович опубликовал фотографию в образе Джокера с Хэллоуина

Златан Ибрагимович, бывший нападающий, ныне советник владельцев «Милана», показал костюм на Хэллоуин-2025.

Шведский звёздный экс-форвард опубликовал фотографию на своей странице в соцсетях, где предстал в образе известного персонажа Джокера — героя популярного фильма.

«Почему ты такой серьёзный?» — подписал фотографию Ибрагимович.

Фото: Из личного архива Златана Ибрагимовича

Ибрагимович завершил карьеру в 41 год. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери». Ранее стало известно, что швед получил специальную награду от УЕФА за выдающуюся карьеру.

