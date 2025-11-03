Джорджина показала фото с Криштиану Роналду в постели перед сном

Модель Джорджина Родригес, являющаяся невестой нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала милое фото со своим возлюбленным перед сном.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

В «сториз» Джорджины Родригес видно, как она и Криштиану Роналду отдыхают в кровати перед сном. На их лицах уходовые маски, которые помогают расслабиться и позаботиться о коже.

В нижней части снимка Джорджина добавила подпись Bnoches — сокращённый вариант испанского Buenas noches, что переводится как «Доброй ночи».

Напомним, недавно дубль Роналду принёс «Аль-Насру» волевую победу над клубом «Аль-Фейха». По итогам семи туров «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 21 очком.

