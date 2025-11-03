Уэйн Руни собрал команду из пяти лучших действующих игроков АПЛ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни выбрал символическую команду из пяти лучших действующих игроков английской Премьер-лиги.

«Фоден, Палмер, Сака, Кайседо и Салах», — сказал Руни в эфире шоу на BBC.

По мнению Руни, за оборону в этой команде должен отвечать опорный полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо.

После 10 туров АПЛ возглавляет турнирную таблицу лондонский «Арсенал». В активе команды Микеля Артеты 25 очков. Вторую строчку занимает «Манчестер Сити», набравший 19 очков. Тройку замыкает «Ливерпуль». Подопечные Арне Слота имеют на своём счету 18 очков.

