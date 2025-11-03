ЦСКА выкупил Самонова у «Салавата Юлаева», трипл-дабл Дончича в НБА. Главное к утру

«Салават Юлаев» официально объявил об обмене голкипера Александра Самонова в ЦСКА, первый в сезоне НБА трипл-дабл центрового Луки Дончича помог «Лос-Анджелес Лейкерс» одолеть «Майами Хит», «Краснодар» вдевятером переиграл «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ и вновь возглавил чемпионат. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».