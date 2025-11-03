ЦСКА выкупил Самонова у «Салавата Юлаева», трипл-дабл Дончича в НБА. Главное к утру
«Салават Юлаев» официально объявил об обмене голкипера Александра Самонова в ЦСКА, первый в сезоне НБА трипл-дабл центрового Луки Дончича помог «Лос-Анджелес Лейкерс» одолеть «Майами Хит», «Краснодар» вдевятером переиграл «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ и вновь возглавил чемпионат. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Салават Юлаев» обменял вратаря Александра Самонова в ЦСКА на денежную компенсацию.
- Первый трип-дабл Дончича в сезоне помог «Лейкерс» обыграть «Майами Хит».
- «Краснодар» вдевятером одолел «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ.
- «Барселона» победила «Эльче» в Ла Лиге, Ямаль и Рашфорд забили.
- «Бруклин» проиграл шестой подряд матч на старте НБА. Егор Дёмин набрал пять очков.
- «Филадельфия» дома проиграла «Калгари». Мичков, Замула и Гребёнкин не набрали очков.
- Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU в Саскатуне, Александр Селевко — второй.
- Кори Гауфф проиграла Джессике Пегуле в стартовом матче Итогового чемпионата WTA.
- «Айлендерс» на последней секунде вырвали победу у «Коламбуса», у Марченко — передача.
- Титулованный кенийский марафонец Элиуд Кипчоге завершил спортивную карьеру.
- «Манчестер Сити» переиграл «Борнмут» в матче 10-го тура АПЛ, Холанд оформил дубль.
- «Тампа» обыграла «Юту», Никита Кучеров — без очков.
- «Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло «Локомотив» в 6-м туре женской Суперлиги.
