3 ноября главные новости спорта, результаты футбола, РПЛ, НХЛ, НБА, переходы КХЛ, теннис, фигурное катание, лёгкая атлетика

ЦСКА выкупил Самонова у «Салавата Юлаева», трипл-дабл Дончича в НБА. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Салават Юлаев» официально объявил об обмене голкипера Александра Самонова в ЦСКА, первый в сезоне НБА трипл-дабл центрового Луки Дончича помог «Лос-Анджелес Лейкерс» одолеть «Майами Хит», «Краснодар» вдевятером переиграл «Спартак» в матче 14-го тура РПЛ и вновь возглавил чемпионат. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Салават Юлаев» обменял вратаря Александра Самонова в ЦСКА на денежную компенсацию.
  2. Первый трип-дабл Дончича в сезоне помог «Лейкерс» обыграть «Майами Хит».
  3. «Краснодар» вдевятером одолел «Спартак» и вернулся на первое место в РПЛ.
  4. «Барселона» победила «Эльче» в Ла Лиге, Ямаль и Рашфорд забили.
  5. «Бруклин» проиграл шестой подряд матч на старте НБА. Егор Дёмин набрал пять очков.
  6. «Филадельфия» дома проиграла «Калгари». Мичков, Замула и Гребёнкин не набрали очков.
  7. Илья Малинин выиграл третий этап Гран-при ISU в Саскатуне, Александр Селевко — второй.
  8. Кори Гауфф проиграла Джессике Пегуле в стартовом матче Итогового чемпионата WTA.
  9. «Айлендерс» на последней секунде вырвали победу у «Коламбуса», у Марченко — передача.
  10. Титулованный кенийский марафонец Элиуд Кипчоге завершил спортивную карьеру.
  11. «Манчестер Сити» переиграл «Борнмут» в матче 10-го тура АПЛ, Холанд оформил дубль.
  12. «Тампа» обыграла «Юту», Никита Кучеров — без очков.
  13. «Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло «Локомотив» в 6-м туре женской Суперлиги.
Топ-события понедельника: битва грандов Первой лиги, хоккей, теннис и Егор Дёмин в НБА
Топ-события понедельника: битва грандов Первой лиги, хоккей, теннис и Егор Дёмин в НБА
