Появились новые подробности разбирательств по делу о ставках Владимира Писарского

Антон Смирнов, адвокат нападающего Владимира Писарского, сообщил, что сторона игрока подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) полную апелляцию на решение РФС о его отстранении по делу о ставках.

«Мы провели колоссальную работу по сбору доказательств невиновности Писарского и изложению нашей позиции. Уверены, что будем услышаны и незаконные понятийные решения РФС будут отменены. А дальше, в случае отмены решений РФС, мы обратимся с претензиями к двум клубам — «Сочи» и «Крыльям Советов», которые отказались исполнять свои финансовые обязательства перед футболистом, воспользовавшись незаконными решениями», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

3 июля Писарский был отстранён от футбольной деятельности на четыре года (три — условно) за косвенное участие в ставочном процессе. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил его жалобу на это решение. 18 сентября защитники футболиста подали апелляцию в CAS на постановление апелляционного комитета РФС.

Позднее в отношении Писарского было начато отдельное разбирательство из‑за двух ставок, совершённых им в 2020 году во время выступлений за «Иртыш», после чего срок отстранения был увеличен ещё на четыре месяца.

Материалы по теме В РФС рассказали подробности нового бана Писарского из-за азартных игр

Самые скандальные футболисты в истории: