Активировались бонусы по трансферу Арды Гюлера в «Реал» из «Фенербахче» — Diario AS
После матча между мадридским «Реалом» и «Валенсией» (4:0) в 11-м туре испанской Ла Лиги были активированы бонусы по трансферу полузащитника Арды Гюлера в «Королевский клуб». Как сообщает Diario AS в соцсети X, мадридцы должны будут выплатить «Фенербахче» € 2 млн.
Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Мбаппе – 19' 2:0 Мбаппе – 31' 3:0 Беллингем – 44' 4:0 Фернандес – 82'
Матч с «Валенсией» стал для Гюлера 75-м в составе «Реала». Согласно прописанным в трансферном договоре условиям стамбульцам положен дополнительный бонус в случае достижения данной отметки.
Арда Гюлер перебрался в мадридский «Реал» из «Фенербахче» в июле 2023 года. Суммарно «сливочные» заплатили за переход турка € 26 млн. В 75 играх за клуб на счету Гюлера 15 голов и 17 результативных передач.
