Игорь Федотов назвал лучшего арбитра 14-го тура РПЛ

Известный российский экс-арбитр Игорь Федотов назвал лучшего судью 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эксперт выделил Кирилла Левникова, который работал на матче «Краснодар» — «Спартак» (2:1). В этой игре судья показал две красные карточки футболистам «быков» (Джону Кордобе и Дугласу Аугусто). Оба удаления произошли в конце матча.

«Лучший арбитр 14-го тура — Кирилл Левников с оценкой 8,6», — написал Федотов в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 очка. «Краснодар» возглавляет чемпионат России. У команды Мурада Мусаева 32 очка.