Игорь Федотов назвал лучшего арбитра 14-го тура РПЛ
Известный российский экс-арбитр Игорь Федотов назвал лучшего судью 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эксперт выделил Кирилла Левникова, который работал на матче «Краснодар» — «Спартак» (2:1). В этой игре судья показал две красные карточки футболистам «быков» (Джону Кордобе и Дугласу Аугусто). Оба удаления произошли в конце матча.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«Лучший арбитр 14-го тура — Кирилл Левников с оценкой 8,6», — написал Федотов в своём телеграм-канале.
Напомним, «Спартак» на данный момент находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 22 очка. «Краснодар» возглавляет чемпионат России. У команды Мурада Мусаева 32 очка.
