Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 3 ноября

В понедельник, 3 ноября, пройдут пять матчей в 17-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Расписание матчей Первой лиги 3 ноября (время московское):

14:00. «Уфа» – «Енисей»;
16:00. «Ротор» – «Арсенал» Тула;
17:00. «Чайка» – «КАМАЗ»;
18:30. «Факел» – «Торпедо» Москва;
18:30. «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Урал», У команды из Екатеринбурга 33 очка в 16 матчах. Столько же у воронежского «Факела», расположившегося на второй строчке. Костромской «Спартак» также набрал 33 очка, но провёл 17 встреч.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
