Кордоба установил уникальное для РПЛ достижение в матче между «Краснодаром» и «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба установил уникальное достижение в матче 14-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Форвард стал первым нападающим в истории чемпионатов России, который дважды собрал в одном матче гол, жёлтую и красную карточку, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Колумбиец сделал это накануне, 2 ноября, и в начале сентября прошлого года — в игре с «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

На 18-й минуте колумбиец ассистировал полузащитнику Александру Черникову, на 59-й минуте отметился голом, а на 88-й минуте покинул поле из-за удаления.

За последние три сезона РПЛ у Кордобы уже четыре красные карточки – больше всех в лиге. «Краснодар» после 14 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

