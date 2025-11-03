Кордоба установил уникальное для РПЛ достижение в матче между «Краснодаром» и «Спартаком»
Поделиться
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба установил уникальное достижение в матче 14-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Форвард стал первым нападающим в истории чемпионатов России, который дважды собрал в одном матче гол, жёлтую и красную карточку, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Колумбиец сделал это накануне, 2 ноября, и в начале сентября прошлого года — в игре с «Локомотивом».
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
На 18-й минуте колумбиец ассистировал полузащитнику Александру Черникову, на 59-й минуте отметился голом, а на 88-й минуте покинул поле из-за удаления.
За последние три сезона РПЛ у Кордобы уже четыре красные карточки – больше всех в лиге. «Краснодар» после 14 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
10:49
-
10:47
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:22
-
10:16
-
09:54
-
09:52
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:10
-
08:00
-
07:35
-
07:15
-
06:33
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
06:00
-
06:00
-
05:49
-
05:44
-
05:37
-
05:26
-
04:39
-
04:18
-
03:58