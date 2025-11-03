Кордоба установил уникальное для РПЛ достижение в матче между «Краснодаром» и «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба установил уникальное достижение в матче 14-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Форвард стал первым нападающим в истории чемпионатов России, который дважды собрал в одном матче гол, жёлтую и красную карточку, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Колумбиец сделал это накануне, 2 ноября, и в начале сентября прошлого года — в игре с «Локомотивом».

На 18-й минуте колумбиец ассистировал полузащитнику Александру Черникову, на 59-й минуте отметился голом, а на 88-й минуте покинул поле из-за удаления.

За последние три сезона РПЛ у Кордобы уже четыре красные карточки – больше всех в лиге. «Краснодар» после 14 туров РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.