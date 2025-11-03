Скидки
Предголевая передача Талалаева — в видеообзоре матча 14-го тура РПЛ «Балтика» — «Ахмат»

Накануне состоялся матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу в матче со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Петров – 9'     2:0 Пряхин – 51'    
Удаления: нет / Мелкадзе – 59'

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован на Rutube-канале «Балтики»

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Максим Петров на девятой минуте. Хавбек Сергей Пряхин забил второй гол «Балтики» на 52-й минуте, а Максим Петров ассистировал ему. Нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе получил красную карточку и был удалён на 59-й минуте.

После 14 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 27 очков и занимает четвёртое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидирует в чемпионате ЦСКА, в активе которого 30 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (29).

