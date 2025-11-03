Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кордоба получил четвёртое удаление в 103 играх РПЛ, побив рекорд экс-форварда «Краснодара»

Кордоба получил четвёртое удаление в 103 играх РПЛ, побив рекорд экс-форварда «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Красная карточка, показанная нападающему «Краснодара» Джону Кордобе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1), стала для колумбийца четвёртой в 103-й игре в чемпионате России. Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», четыре удаления в 103 матчах РПЛ — рекорд среди нападающих. Ранее достижение принадлежало другому экс-форварду «Краснодара», Спартаку Гогниеву, ныне возглавляющему владикавказскую «Аланию».

Помимо Кордобы, дисквалификацию на матч с «Балтикой» получили ещё три игрока «Краснодара»: защитник Диего Коста и полузащитники Дуглас Аугусто и Никита Кривцов. Встреча 15-го тура РПЛ пройдёт в воскресенье, 9 ноября.

Материалы по теме
Сборная 14-го тура РПЛ. Из «Зенита» и «Краснодара» — по три героя
Сборная 14-го тура РПЛ. Из «Зенита» и «Краснодара» — по три героя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android