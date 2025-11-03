Кордоба получил четвёртое удаление в 103 играх РПЛ, побив рекорд экс-форварда «Краснодара»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Красная карточка, показанная нападающему «Краснодара» Джону Кордобе в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1), стала для колумбийца четвёртой в 103-й игре в чемпионате России. Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», четыре удаления в 103 матчах РПЛ — рекорд среди нападающих. Ранее достижение принадлежало другому экс-форварду «Краснодара», Спартаку Гогниеву, ныне возглавляющему владикавказскую «Аланию».

Помимо Кордобы, дисквалификацию на матч с «Балтикой» получили ещё три игрока «Краснодара»: защитник Диего Коста и полузащитники Дуглас Аугусто и Никита Кривцов. Встреча 15-го тура РПЛ пройдёт в воскресенье, 9 ноября.