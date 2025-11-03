Скидки
«Спартаку» интересен главный тренер «Целе» Альберт Риера — источник

«Спартаку» интересен главный тренер «Целе» Альберт Риера — источник
Комментарии

Московский «Спартак» проявляет интерес к испанскому тренеру словенского «Целе» Альберту Риере, сообщает Sportklub. По данным источника, представители красно-белых посетят матч Лиги конференций между «Целе» и «Легией», который состоится в четверг, 6 ноября.

Риера известен своими выступлениями за «Ливерпуль» и сборную Испании. У испанского специалиста русская жена. «Целе» Альберт возглавляет с 2024 года. Главным тренером московского «Спартака» является Деян Станкович, который работает в клубе с 2024 года.

Накануне, 2 ноября, красно-белые уступили «Краснодару» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

