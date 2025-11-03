«Я больше не мог это скрывать». Холанд — после победы «Манчестер Сити» над «Борнмутом»
Поделиться
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды над «Борнмутом» (3:1) в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор.
Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Холанд – 17' 1:1 Адамс – 25' 2:1 Холанд – 33' 3:1 О'Райли – 60'
«Я больше не мог это скрывать», — подписал фото со своим празднованием Холанд, прикрепив эмодзи робота.
Эрлинг Холанд оформил дубль в игре с «Борнмутом» и отпраздновал один из голов танцем в стиле робота. Всего на счету норвежца 17 голов и результативная передача в 13 матчах АПЛ и Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. «Манчестер Сити» занимает второе место с 19 очками в 10 играх.
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
10:49
-
10:47
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:22
-
10:16
-
09:54
-
09:52
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:10
-
08:00
-
07:35
-
07:15
-
06:33
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
06:00
-
06:00
-
05:49
-
05:44
-
05:37
-
05:26
-
04:39
-
04:18
-
03:58