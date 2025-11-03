«Я больше не мог это скрывать». Холанд — после победы «Манчестер Сити» над «Борнмутом»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды над «Борнмутом» (3:1) в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор.

«Я больше не мог это скрывать», — подписал фото со своим празднованием Холанд, прикрепив эмодзи робота.

Эрлинг Холанд оформил дубль в игре с «Борнмутом» и отпраздновал один из голов танцем в стиле робота. Всего на счету норвежца 17 голов и результативная передача в 13 матчах АПЛ и Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026. «Манчестер Сити» занимает второе место с 19 очками в 10 играх.