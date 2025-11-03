Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко — о Станковиче: невозможно иметь таких игроков и не собрать из них команду

Червиченко — о Станковиче: невозможно иметь таких игроков и не собрать из них команду
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Накануне, 2 ноября, «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«В дурдоме всё стабильно. Странно, что в матче с «Краснодаром» Станкович наорал только на жёлтую. Сложно понять, что в этот раз его не устроило. Но ему повод не нужен — ничего необычного. В моём видении отставка Станковича из «Спартака» была очевидна ещё перед началом сезона. Почему клуб не может этого сделать, я не знаю. Может, не хотят до паузы. Но после неё мы не увидим Станковича в «Спартаке». Невозможно иметь таких игроков и не собрать из них команду», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Спартаку» интересен главный тренер «Целе» Альберт Риера — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android