Червиченко — о Станковиче: невозможно иметь таких игроков и не собрать из них команду
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Накануне, 2 ноября, «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
«В дурдоме всё стабильно. Странно, что в матче с «Краснодаром» Станкович наорал только на жёлтую. Сложно понять, что в этот раз его не устроило. Но ему повод не нужен — ничего необычного. В моём видении отставка Станковича из «Спартака» была очевидна ещё перед началом сезона. Почему клуб не может этого сделать, я не знаю. Может, не хотят до паузы. Но после неё мы не увидим Станковича в «Спартаке». Невозможно иметь таких игроков и не собрать из них команду», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
