Червиченко — о Станковиче: невозможно иметь таких игроков и не собрать из них команду

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Накануне, 2 ноября, «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

«В дурдоме всё стабильно. Странно, что в матче с «Краснодаром» Станкович наорал только на жёлтую. Сложно понять, что в этот раз его не устроило. Но ему повод не нужен — ничего необычного. В моём видении отставка Станковича из «Спартака» была очевидна ещё перед началом сезона. Почему клуб не может этого сделать, я не знаю. Может, не хотят до паузы. Но после неё мы не увидим Станковича в «Спартаке». Невозможно иметь таких игроков и не собрать из них команду», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.