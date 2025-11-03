Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча 14-го тура РПЛ «Оренбург» — «Сочи»

Видеообзор матча 14-го тура РПЛ «Оренбург» — «Сочи»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Гюрлюк – 9'     2:0 Игнатов – 37'     2:1 Камано – 40'     3:1 Томпсон – 62'    

Видеообзор матча:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик опубликован на сообществе «Оренбурга» во «ВКонтакте».

На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк. На 37-й минуте нападающий «Сочи» Михаил Игнатов забил гол в свои ворота. На 40-й минуте нападающий Франсуа Камано сократил отставание гостей в счёте. В начале второго тайма гол нападающего «Оренбурга» Гедеона Гузины был отменён после просмотра VAR. На 62-й минуте нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон укрепил преимущество своей команды.

Последний раз оренбургская команда побеждала в РПЛ в матче 5-го тура с «Акроном» (2:1), который состоялся 17 августа.

После 14 матчей чемпионата России команда из Оренбурга набрала 11 очков и занимает 14-е место. Подопечные Игоря Осинькина заработали восемь очков и располагаются на 15-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» встретится с «Локомотивом» (9 ноября), а «Сочи» сыграет с «Ростовом» (8 ноября).

Материалы по теме
В битве аутсайдеров «Оренбург» растоптал «Сочи»! Тащили те, в кого не верил Слишкович
В битве аутсайдеров «Оренбург» растоптал «Сочи»! Тащили те, в кого не верил Слишкович
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android