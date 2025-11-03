Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Краснодар» — «Спартак» стал самым богатым на наказания для этой пары в РПЛ

Матч «Краснодар» — «Спартак» стал самым богатым на наказания для этой пары в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Игра 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» стала самой богатой на наказания для этой пары в чемпионатах России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Так, игрокам чёрно-зелёных было показано четыре жёлтые и две красные карточки, футболистам красно-белых — пять жёлтых.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» прошёл накануне, 2 ноября. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 2:1 праздновали действующие чемпионы страны.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

Материалы по теме
«Спартаку» интересен главный тренер «Целе» Альберт Риера — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android