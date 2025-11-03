Матч «Краснодар» — «Спартак» стал самым богатым на наказания для этой пары в РПЛ

Игра 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» стала самой богатой на наказания для этой пары в чемпионатах России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Так, игрокам чёрно-зелёных было показано четыре жёлтые и две красные карточки, футболистам красно-белых — пять жёлтых.
Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» прошёл накануне, 2 ноября. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 2:1 праздновали действующие чемпионы страны.
Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.
- 3 ноября 2025
-
10:49
-
10:47
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:22
-
10:16
-
09:54
-
09:52
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:10
-
08:00
-
07:35
-
07:15
-
06:33
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
06:00
-
06:00
-
05:49
-
05:44
-
05:37
-
05:26
-
04:39
-
04:18
-
03:58