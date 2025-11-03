Матч «Краснодар» — «Спартак» стал самым богатым на наказания для этой пары в РПЛ

Игра 14-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» стала самой богатой на наказания для этой пары в чемпионатах России, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Так, игрокам чёрно-зелёных было показано четыре жёлтые и две красные карточки, футболистам красно-белых — пять жёлтых.

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» прошёл накануне, 2 ноября. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 2:1 праздновали действующие чемпионы страны.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.