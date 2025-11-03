Скидки
Дибала травмировался, исполняя пенальти в матче «Милан» — «Рома», Гасперини подтвердил

Форвард «Ромы» Пауло Дибала получил травму в матче с «Миланом» (0:1) в 10-м туре во время исполнения пенальти. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия).

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Окончен
1 : 0
Рим
1:0 Павлович – 39'    

«Самое ужасное в пенальти — травма Дибалы. Теперь посмотрим, как долго он будет отсутствовать, точно не сыграет до перерыва на сборные. Это самая большая потеря вечера», — приводит слова главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини Football-Italia.

Единственный мяч в игре был забит на 39-й минуте. С передачи португальца Рафаэла Леау отличился сербский центральный защитник Страхиня Павлович. На 82-й минуте форвард «Ромы» Пауло Дибала имел шанс сравнять счёт ударом с пенальти, но сейв совершил голкипер Мик Меньян.

