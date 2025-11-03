Скидки
«Удивительный матч». Казанский — о победе «Краснодара» над «Спартаком» в РПЛ

Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о победе «Краснодара» над московским «Спартаком» (2:1) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Удивительный матч с абсолютно пустой интригой вдруг наполнился драматичными смыслами. «Краснодар» такие матчи должен заканчивать по-чемпионски. Либо убивая его третьим мячом, либо танцами на угловых. Но вот это вдруг… задним умом можно быть крепким. Кордоба подгорал весь матч, оно и понятно — такая жёсткая дуэль с Ву. Может быть стоило перестраховаться ещё до первой жёлтой?

Тем более Левников сегодня просто гулял. Очень жёстко судил. Хотя по почти всем вопросов минимум. И понеслось. Мог же и второй залететь какой-нибудь шальной. Потому что на логичный — расчёта уже не было», — написал Казанский в телеграм-канале.

