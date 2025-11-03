Скидки
Казанский — о «Спартаке»: состав Станковича собирается каким-то тарологическим раскладом

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о выборе стартового состава московского «Спартака» главным тренером Деяном Станковичем в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые уступили «Краснодару» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Опять всё одно и то же. Стартовый состав Станковича собирается каким-то тарологическим раскладом. Свежие идеи делают только хуже. А потом героически себя «Спартак» спасал как раз заменами, то есть снова исправляя собственные ошибки. А ошибки фундаментальные в обороне.

Каждый переход «Краснодара» потенциально голевой. Не по сути, по накалу ожидания. В этой линии как будто все играют «без голоса» и влияния, желания взять на себя контроль всей защиты. А «Краснодар» куда более структурный, понятный и логичный. Стратегией и тактикой. Всё по-чемпионски», — написал Казанский в телеграм-канале.

