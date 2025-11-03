Скидки
Полузащитник «Динамо» Бителло оценил возможность получения гражданства РФ

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло пока не задумывался о получении гражданства России. Хавбек выступает за бело-голубых с 2023 года, ему 25 лет.

«Не знаю. Пока что я только продлил контракт. Могу поговорить со своими представителями. Но всё это постепенно. Нужно посмотреть, появится ли такая возможность. Если да, то мне нужно всё обдумать, оценить ситуацию в целом, но это зависит не только от меня. Я доволен, я хорошо освоился. Мне нравится атмосфера, всё здесь.

У меня никогда не было никаких проблем. Конечно, сейчас меня не радуют результаты нашей команды, мы занимаем не своё место в турнирной таблице, нужно продолжать работать», — приводит слова Бителло ТАСС.

