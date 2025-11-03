Скидки
Вильмар Барриос прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Сине-бело-голубые обыграли соперника со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Педро – 9'     2:0 Мостовой – 90+1'    

— Сложный матч, несмотря на счёт?
— Это очень важная победа, и, конечно, я очень рад, что команда смогла выиграть у такого соперника дома. Мы знали, насколько силён «Локомотив». Но, думаю, у противника было мало шансов по ходу игры. Да, она была напряжённой, особенно в первом тайме. Но нам удавалось сохранить лидерство по счёту. И очень хорошо, что в конце концов забили второй гол, завершивший игру.

— Как изменилась игра во втором тайме?
— Мы понимали, что это будет сложный матч, в котором нужно выкладываться все 90 минут. Большинство атак «Локомотива» не приводило к опасности, на мой взгляд. Так что в целом провели отличный матч. Все ребята знали и понимали важность этой встречи, которую нам нужно было выиграть на домашнем стадионе. Очень рад старанию всех ребят. Теперь надо немного отдохнуть и подготовиться к игре с «Крыльями Советов», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».

