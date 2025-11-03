Скидки
РПЛ назвала пятерых претендентов на звание игрока месяца в октябре, Батраков в списке

РПЛ назвала пятерых претендентов на звание игрока месяца в октябре, Батраков в списке
Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста месяца по итогам октября. На награду претендуют футболисты «Локомотива» Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв, форвард «Динамо» Иван Сергеев и голкиперы Станислав Агкацев из «Краснодара» и Максим Бориско из «Балтики».

Победитель будет определён по итогам трёх этапов голосования. Свой выбор сделают болельщики, телеэксперты и легенды РПЛ.

По итогам 14-го тура РПЛ первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

