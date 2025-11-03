Скидки
Отец Оздоева объяснил всплеск результативности Магомеда в чемпионате Греции

Мустафа Оздоев, отец и первый тренер полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева, высказался о втором месте сына в списке бомбардиров чемпионата Греции. На счету российского хавбека пять голов в девяти матчах.

«Конечно, я и сам удивлён всплеском результативности Магомеда. Мы с ним после вчерашнего дубля ещё не созванивались. Насколько я понял, ему дали возможность в ПАОКе чаще вперёд ходить. Обычно тренеры требуют от опорников: остановись в центре поля, а здесь, видно, просят подключаться. И у него получается: заходит в штрафную площадку, бьёт, забивает. Удар-то у него хороший. Один дубль сделал, другой. Такие периоды бывают. Другой вопрос: почему так мало нападающие забивают?

Одно время Магу беспокоили боли в правой ноге. Ему дали отдохнуть, и сейчас он уже лучше себя чувствует. Больше всего меня как отца радует, что сын стал чаще улыбаться. Если Маге хорошо, то и мне хорошо. Я доволен», — сказал Мустафа Оздоев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

