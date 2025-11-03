Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Ледяхов назвал ошибочным удаление Кордобы в матче со «Спартаком»

Игорь Ледяхов назвал ошибочным удаление Кордобы в матче со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о двух удалениях в составе «Краснодара» в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». «Быки» добыли победу со счётом 2:1. Красные карточки в их составе получили форвард Джон Кордоба и хавбек Дуглас Аугусто.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Удаления игроков «Краснодара» — это эмоции. Команда на протяжении всей игры со «Спартаком» была настроена очень агрессивно, выглядела прилично. Но не совладали с эмоциями. Хотя я считаю ошибочным удаление Кордобы — первой жёлтой вообще не было, судья высосал её из пальца. Думаю, ЭСК признает ошибку. Аугусто отмахнулся, сгоряча выбил мяч — не справился с эмоциями. В этом вся суть вопроса. Это могло сыграть злую шутку, у «Спартака» был момент и на второй гол. Но удача оказалась на стороне «Краснодара», потому что они её заслужили», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Видео
«Краснодар» просто сминал «Спартак». Но придумал себе два удаления и гол!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android