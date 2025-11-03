Игорь Ледяхов назвал ошибочным удаление Кордобы в матче со «Спартаком»

Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о двух удалениях в составе «Краснодара» в матче 14-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». «Быки» добыли победу со счётом 2:1. Красные карточки в их составе получили форвард Джон Кордоба и хавбек Дуглас Аугусто.

«Удаления игроков «Краснодара» — это эмоции. Команда на протяжении всей игры со «Спартаком» была настроена очень агрессивно, выглядела прилично. Но не совладали с эмоциями. Хотя я считаю ошибочным удаление Кордобы — первой жёлтой вообще не было, судья высосал её из пальца. Думаю, ЭСК признает ошибку. Аугусто отмахнулся, сгоряча выбил мяч — не справился с эмоциями. В этом вся суть вопроса. Это могло сыграть злую шутку, у «Спартака» был момент и на второй гол. Но удача оказалась на стороне «Краснодара», потому что они её заслужили», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.