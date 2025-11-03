Скидки
Главная Футбол Новости

Transfermarkt назвал лучшего игрока и символическую сборную 14-го тура РПЛ

Transfermarkt назвал лучшего игрока и символическую сборную 14-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt составил свою версию символической сборной 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Лучшим игроком тура по версии редакции был назван форвард «Краснодара» Джон Кордоба, который забил, отдал голевую передачу и удалился в игре со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

Символическая сборная 14-го тура РПЛ (Transfermarkt):

Станислав Агкацев («Краснодар»), Нино («Зенит»), Матвей Лукин (ЦСКА), Сослан Кагермазов («Динамо» Махачкала), Лукас Оласа («Краснодар»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Максим Петров («Балтика»), Педро («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).

По итогам 14-го тура РПЛ первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

