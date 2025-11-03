Матвей Кисляк: не думаю о шансах ЦСКА на чемпионство в РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил на вопрос о шансах армейцев на победу в Мир РПЛ по итогам этого сезона. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

«Стараюсь не думать о шансах ЦСКА на золото. Сезон РПЛ заканчивается в мае, впереди ещё зимняя пауза и много матчей. Мы сосредоточены на том, чтобы набирать три очка в каждой игре, больше ни о чём не задумываемся. Все и так прекрасно понимают, что цель у нас одна», — приводит слова Кисляка Bobsoccer.