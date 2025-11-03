Скидки
В МВД Краснодара приняли заявление о нападении на автобус «Спартака»

Комментарии

Пресс-служба МВД Краснодара высказалась относительно нападения на автобус «Спартака» перед матчем команды 14-го тура Мир РПЛ с «быками». Автобус «Спартака» подвергся нападению по пути на стадион «Ozon Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«Вчера вечером в полицию города Краснодара поступило сообщение о повреждении автобуса спортивной команды.

Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального округа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность злоумышленника. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе МВД города Краснодар.

«Спартаку» интересен главный тренер «Целе» Альберт Риера — источник
