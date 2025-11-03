В МВД Краснодара приняли заявление о нападении на автобус «Спартака»

Пресс-служба МВД Краснодара высказалась относительно нападения на автобус «Спартака» перед матчем команды 14-го тура Мир РПЛ с «быками». Автобус «Спартака» подвергся нападению по пути на стадион «Ozon Арена».

«Вчера вечером в полицию города Краснодара поступило сообщение о повреждении автобуса спортивной команды.

Материал зарегистрирован в отделе полиции Центрального округа. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают личность злоумышленника. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе МВД города Краснодар.