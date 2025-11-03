Скидки
«Пошла феерия локтей, и игра сломалась». Синицын — о победе «Краснодара» над «Спартаком»

«Пошла феерия локтей, и игра сломалась». Синицын — о победе «Краснодара» над «Спартаком»
Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал победу «быков» в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Южный клуб обыграл соперника со счетом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

«До 88-й минуты «Спартака» как будто бы вообще не было. Плохо играли в обороне, каким-то урывками пытались переходить в атаку. Но, доходя до штрафной, у «Спартака» не находилось человека, который мог бы что-то придумать. Меня посещала мысль, что на игру с «Краснодаром» у них был такой план — отдать инициативу и действительно на быстрых атаках. Но и это не приносило плодов. Результат закономерный, пропущенный «Краснодаром» гол — необязательный.

А потом пошла феерия локтей и игра сломалась. Но мне кажется, что Кордобу можно было не удалять, потому что злых намерений там не было. Человек (Литвинов. — Прим. «Чемпионата») то ли силы потерял, то ли ещё что-то — на уровне локтей совал свою голову. Второе удаление — по делу. Эмоции надо держать при себе», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

