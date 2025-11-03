Скидки
Футболистка «Спартака» Фёдорова — о мужской команде: в следующем году выиграют чемпионат

Футболистка московского «Спартака» Марина Фёдорова верит, что в следующем году красно-белые станут чемпионами России. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. Женская команда красно-белых досрочно стала чемпионом России, сыграв вничью в матче 25-го тура с ЦСКА (2:2).

— Мужская команда должна взять с вас пример и стать чемпионами?
— Они лучшие! Мы должны выигрывать, они должны выигрывать. Никто не должен ни с кого брать пример.

— Вы надеетесь, что они станут чемпионами в следующем году?
— Конечно, они выиграют, — приводит слова Фёдоровой «Матч ТВ».

