«40 фолов за матч — 20 минут футбола просто не было!» Отец Оздоева — о грубости в РПЛ

Отец и первый тренер Магомеда Оздоева, бывший игрок «Терека» Мустафа Оздоев высказался о чересчур жёстком характере многих матчей Мир Российской Премьер-Лиги. Например, в игре 14-го тура «Краснодар» — «Спартак» (2:1) команды совершили 40 фолов на двоих.

«Огорчает огромное количество нарушений в чемпионате России. Иногда по 40 фолов набирается за матч! А это значит, что 20 минут футбола просто не было.

Я иногда смотрю европейский футбол. Вчера «Барселона» с «Эльче» классную игру показали — при минимуме нарушений. А у нас постоянные подкаты, удары сзади по ногам. Поэтому и игры как таковой иногда нет. Игрок не должен бояться, что сейчас получит сзади по ногам! Об этом нужно говорить. Это исключительно важно. Чем чище игра, тем больше людей на стадионы ходить будет», — отметил Мустафа Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

