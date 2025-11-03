Игорь Ледяхов: об Альберте Риере в «Спартаке» говорят, потому что у него жена русская

Известный российский экс-футболист Игорь Ледяхов отреагировал на слухи, что испанец Альберт Риера стал приоритетным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака». Сейчас этот специалист возглавляет словенский клуб «Целе».

«Мне нечего сказать о кандидатуре Альберто Риеры. Знаю, что это бывший футболист. Наверное, о нём говорят потому, что у него жена русская (смеётся). «Спартак» непредсказуем, но обсуждать пока нечего. Думаю, что Станкович доработает до декабря — нет смысла говорить сейчас о смене тренера», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.