Самолёт «Спартака» не смог вылететь в Москву после матча с «Краснодаром» — источник

Самолёт с футболистами московского «Спартака» не смог вылететь вовремя из Краснодара в Москву после игры 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой красно-белые уступили «Краснодару» (1:2). Об этом сообщает «Матч ТВ». Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

По данным источника, отправление ожидается в скором времени.

Перед матчем пресс-служба «Спартака» сообщила, что по дороге на стадион неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором передвигалась команда. Никто из футболистов не пострадал. Клуб уведомил делегата матча о произошедшем.