Главная Футбол Новости

Самолёт «Спартака» не смог вылететь в Москву после матча с «Краснодаром» — источник

Самолёт «Спартака» не смог вылететь в Москву после матча с «Краснодаром» — источник
Комментарии

Самолёт с футболистами московского «Спартака» не смог вылететь вовремя из Краснодара в Москву после игры 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой красно-белые уступили «Краснодару» (1:2). Об этом сообщает «Матч ТВ». Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

По данным источника, отправление ожидается в скором времени.

Перед матчем пресс-служба «Спартака» сообщила, что по дороге на стадион неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором передвигалась команда. Никто из футболистов не пострадал. Клуб уведомил делегата матча о произошедшем.

Комментарии
