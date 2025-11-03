В «Целе» прокомментировали слухи об интересе «Спартака» к Альберту Риере

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин прокомментировал слухи об активизировавшемся интересе московского «Спартака» к главному тренеру словенской команды Альберту Риере.

«Балканские СМИ много чего пишут. Естественно, к Альберту большой интерес от многих европейских клубов. У него действующий контракт, и пока он никуда уходить не собирается. На игре с «Легией» будет много скаутов из разных клубов, в том числе из «Спартака», — приводит слова Голубина телеграм-канал «Спартак информ».

Риера известен своими выступлениями за «Ливерпуль» и сборную Испании. У испанского специалиста русская жена. «Целе» Альберт возглавляет с 2024 года. Главным тренером московского «Спартака» является Деян Станкович, который работает в клубе с 2024 года.