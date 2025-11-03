Холанд: замена? Спросите Пепа. Думаю, игроки в фэнтези-футбол были не очень довольны

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд шуткой отреагировал на вопрос о своей замене в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1). Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор.

«Замена? Об этом вам нужно спросить Пепа… Думаю, некоторые игроки в фэнтези-футбол были не очень довольны моей заменой!» — заявил Холанд в эфире Sky Sports.

Эрлинг Холанд оформил дубль в игре с «Борнмутом» и был заменён на 82-й минуте. Фэнтези-футбол — игра, в которой участники составляют свои команды из реальных футболистов и набирают очки на основе результативных действий этих игроков.