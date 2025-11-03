Казаков отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Альберту Риере

Известный журналист и комментатор Илья Казаков отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к главному тренеру «Целе» Альберту Риере. Сейчас красно-белых возглавляет Деян Станкович.

«Всегда стоит новость читать в первоисточнике. Что там любопытного? Первое: «Спартак» упомянут мимоходом. Как один из претендентов на Риеру. СМИ балканское, поэтому и внимание больше к своим. Уверяют, что основной охотник на Риеру — «Црвена Звезда», сборная Хорватии и даже, не исключено, сам «Ливерпуль».

Второе: по Риере главный вопрос — когда он готов? И только потом — куда он готов? До конца года вроде как нет. Есть чёткие амбиции, чтобы вывести «Целе» в 1/8 плей-офф еврокубка. Да и Милоевич до декабря из «Црвены Звезды» не уедет.

Третье: здесь начинаются вопросы к Валерию Колотило, президенту «Целе». Помню Валеру ещё президентом пляжного «Локомотива», давно не виделись, но люди вряд ли меняются. При всей позитивности он переговорщик сильный — и вопросы к нему от СМИ как раз сюда: насколько он будет убедительным в переговорах за год до конца контракта Риеры? Имеется в виду новый контракт или хотя бы работа до конца этого сезона.

Спросил у друзей-сербов, они мне пишут, что Риера действительно был главным кандидатом в «Црвену Звезду», но клуб смущает «его образ жизни», чтобы подписать контракт немедленно. «Звезда» в переговорах, но он уже кандидат номер два», — написал Казаков в своём телеграм-канале.