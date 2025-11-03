Магомед Адиев отреагировал на информацию об отставке из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал новости о своём возможном увольнении из клуба.
— Вы опять по поводу моей отставки, что ли?
— Пишут, что генеральный директор «Крыльев» Джабраилов и вы покидаете клуб.
— Я вчера встречался с губернатором. Никаких комментариев я не даю. Пусть руководство даёт.
— Но никаких новостей после встречи с губернатором не было?
— Не было, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее о том, что в «Крыльях» приняли решение уволить Магомеда Адиева и генерального директора Тархана Джабраилова, сообщил журналист Илья Казаков.