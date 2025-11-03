Скидки
Игрок «Спартака» Зобнин высказался о нападении на автобус команды в Краснодаре

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал инцидент с автобусом команды перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). На транспортное средство было совершено нападение по дороге на «Ozon Арену».

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

— Расскажи про инцидент с автобусом. Ты сидел рядом.
— Да, что-то попало в стекло автобуса. Я немного испугался, было такое, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перед матчем пресс-служба «Спартака» сообщила, что по дороге на стадион неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором передвигалась команда. Никто из футболистов не пострадал. Клуб уведомил делегата матча о произошедшем.

