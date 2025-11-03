Игрок «Спартака» Зобнин высказался о нападении на автобус команды в Краснодаре

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал инцидент с автобусом команды перед матчем 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). На транспортное средство было совершено нападение по дороге на «Ozon Арену».

— Расскажи про инцидент с автобусом. Ты сидел рядом.

— Да, что-то попало в стекло автобуса. Я немного испугался, было такое, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Перед матчем пресс-служба «Спартака» сообщила, что по дороге на стадион неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором передвигалась команда. Никто из футболистов не пострадал. Клуб уведомил делегата матча о произошедшем.