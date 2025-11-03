«Ротор» — «Арсенал» Т: онлайн-трансляция матча 17-го тура Первой лиги начнётся в 16:00

Скидки
Ротор — Арсенал Тула: онлайн-трансляция матча 17-го тура Первой лиги 2025/2026 начнётся в 16:00

Сегодня, 3 ноября, состоится матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступит Станислав Матвеев из Троицка. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Лига PARI . 17-й тур
03 ноября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Арсенал Т
Тула
После 16 проведённых матчей «Ротор» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды из Волгограда 26 набранных очка. Отставание от зоны переходных матчей составляет четыре очка. «Арсенал» с 17 очками в 16 играх располагается на 12-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
