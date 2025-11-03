Игорь Ледяхов: мастерство защитников «Спартака» не дотягивает до уровня топ-команды

Известный российский тренер Игорь Ледяхов высказался об игре московского «Спартака» в обороне. После 14 туров Мир РПЛ красно-белые пропустили 20 мячей. В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2).

«Краснодар» превосходил «Спартак» во всех компонентах, и не только в первом тайме — но и во втором. «Краснодар» выглядел более цельно за исключением последних пяти минут. Переиграли «Спартак», потому что он ничего не показал в атаке и очень слабо сыграл в обороне.

Оборона «Спартака» на протяжении всего сезона выглядит неубедительно. Мастерство футболистов в этой линии не дотягивает до уровня топ-команды. Клуб взял двух новых защитников, но стабильности в результатах нет. А в обороне команда играет очень неважно, отсюда и пропущенные голы почти в каждой игре. Но нельзя говорить о том, что виновата лишь линия защиты, — атакует и обороняется вся команда. «Спартаку» нужно работать над этим, и очень много, чтобы хотя бы бороться за призовые места», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.