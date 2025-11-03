«Я обалдел, просто ужас!» Дивеев отреагировал на попытку похищения Мостового

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о попытке похищения 27-летнего полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Ранее появились новости, что Мостового пытались похитить прямо на улицах Санкт-Петербурга — его пытались затащить в машину с целью дальнейшего вымогательства денег. Однако Андрей отбился от преступников, а позже злоумышленники были задержаны полицией.

«Я обалдел от новости, что Мостового пытались похитить. Мне интересно — что в голове у людей, которые это делают?! По всей стране на каждом углу камеры, и вы так делаете. Для меня это унизительно.

Мостовому не писал. Хочу увидеться в сборной и поговорить. Потому что по камерам — просто ужас! Как будто на улицу теперь нельзя выйти.

Стало страшно за жизнь? Дураков у нас много. Нужно быть осторожным, соблюдать дистанцию», — приводит слова Дивеева Sport24.