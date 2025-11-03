Тикнизян не будет вызван в сборную Армении в ноябре по решению тренера — Armenie Football

Экс-защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не получит вызов в сборную Армении на ноябрьские матчи. Об этом сообщает телеграм-канал Armenie Football. 13 ноября Армения примет дома Венгрию, а 16 ноября сыграет на выезде с Португалией в отборе на чемпионат мира 2026 года.

По данным источника, решение о невызове защитника «Црвены Звезды» на матчи квалификации ЧМ-2026 принял главный тренер сборной Армении Егише Меликян. Сообщается, что будущее Тикнизяна под руководством специалиста находится под вопросом.

Наир Тикнизян выступает за «Црвену Звезду» с лета 2025 года. В составе сборной Армении защитник провёл 26 матчей, забил один гол и оформил шесть результативных передач.