Тикнизян не будет вызван в сборную Армении в ноябре по решению тренера — Armenie Football
Поделиться
Экс-защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не получит вызов в сборную Армении на ноябрьские матчи. Об этом сообщает телеграм-канал Armenie Football. 13 ноября Армения примет дома Венгрию, а 16 ноября сыграет на выезде с Португалией в отборе на чемпионат мира 2026 года.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Армения
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По данным источника, решение о невызове защитника «Црвены Звезды» на матчи квалификации ЧМ-2026 принял главный тренер сборной Армении Егише Меликян. Сообщается, что будущее Тикнизяна под руководством специалиста находится под вопросом.
Наир Тикнизян выступает за «Црвену Звезду» с лета 2025 года. В составе сборной Армении защитник провёл 26 матчей, забил один гол и оформил шесть результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2025
-
13:56
-
13:54
-
13:46
-
13:44
-
13:35
-
13:20
-
13:15
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:35
-
12:28
-
12:24
-
12:19
-
12:18
-
12:07
-
11:51
-
11:48
-
11:46
-
11:30
-
11:30
-
11:26
-
11:21
-
11:12
-
11:09
-
11:08
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:49
-
10:47
-
10:30
-
10:25
-
10:23
-
10:22