«Много травмированных игроков». Бителло оценил турнирное положение «Динамо» в РПЛ

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло оценил турнирное положение бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков по результатам 14 игр.

«Иногда нам чего-то не хватает, чтобы играть без страха. Много игроков ушли, много травмированных. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации, потому что хотим бороться за первые места. Но, конечно, мы понимаем, что ситуация сложная. Я думаю, что мы хорошо играли с «Рубином», особенно в первом тайме, создали пару интересных моментов.

Во втором тайме после удаления у соперника стало чуть сложнее, пытались действовать через навесы или подачи в штрафную площадь. Но, к сожалению, не получилось реализовать моменты, был не наш день. Нужно продолжать работать, думать о следующем матче», — приводит слова Бителло ТАСС.