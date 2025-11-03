Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Много травмированных игроков». Бителло оценил турнирное положение «Динамо» в РПЛ

«Много травмированных игроков». Бителло оценил турнирное положение «Динамо» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло оценил турнирное положение бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков по результатам 14 игр.

«Иногда нам чего-то не хватает, чтобы играть без страха. Много игроков ушли, много травмированных. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации, потому что хотим бороться за первые места. Но, конечно, мы понимаем, что ситуация сложная. Я думаю, что мы хорошо играли с «Рубином», особенно в первом тайме, создали пару интересных моментов.

Во втором тайме после удаления у соперника стало чуть сложнее, пытались действовать через навесы или подачи в штрафную площадь. Но, к сожалению, не получилось реализовать моменты, был не наш день. Нужно продолжать работать, думать о следующем матче», — приводит слова Бителло ТАСС.

Материалы по теме
Полузащитник «Динамо» Бителло оценил возможность получения гражданства РФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android