Станислав Агкацев высказался о попытке похищения Андрея Мостового

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о попытке похищения 27-летнего полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, который является его близким другом. Ранее появились новости, что Мостового пытались похитить прямо на улицах Санкт-Петербурга — его пытались затащить в машину с целью дальнейшего вымогательства денег. Однако Андрей отбился от преступников, а позже злоумышленники были задержаны полицией.

— О попытке похищения Андрея Мостового я узнал из новостей. Он мне ничего не сказал. Утром рано проснулся, первым делом позвонил. Он ответил и сказал, что всё нормально. Слава богу, что всё обошлось.

— Как тебе его рывок?
— Хотел как раз сказать (смеётся). Помогла его скорость. Конечно, хочется отметить его друга. Мы тоже знакомы. Пользуясь случаем, хочу сказать, что он поступил как настоящий друг. Празднование Мостового в балаклаве — прикольно и оригинально, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

