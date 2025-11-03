«Спартак» — лидер 14-го тура РПЛ по одному статистическому показателю

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд в разных аспектах по итогам 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, был отмечен и московский «Спартак», который стал лидером тура по одному статистическому показателю.

Так, красно-белые — лучшая команда тура по количеству успешных отборов. На счету «Спартака» 24 отбора в матче с «Краснодаром». Московская команда уступила «быкам» со счётом 1:2.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.