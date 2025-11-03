Скидки
«Конечно, это заманчиво». Защитник «Арсенала» Салиба — об интересе со стороны «Реала»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался об интересе со стороны мадридского «Реала». Ранее сообщалось, что «Королевский клуб» предпринимал попытки подписания французского футболиста.

«Конечно, очень заманчиво, когда такой клуб тобой интересуется… Но я хотел бы сначала выиграть титулы с «Арсеналом», прежде чем думать о чём-либо ещё», — сказал Салиба в интервью каналу Telefoot.

Вильям Салиба принадлежит «Арсеналу» с лета 2019 года. «Канониры» заплатили за француза € 30 млн. С момента перехода в английский клуб Салиба трижды отправлялся в аренду — в «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель». В сентябре защитник продлил контракт с «пушкарями» до лета 2030 года.

