ЦСКА — лучшая команда 14-го тура РПЛ по ожидаемым голам

ЦСКА — лучшая команда 14-го тура РПЛ по ожидаемым голам
Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд в разных аспектах по итогам 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, был отмечен и московский ПФК ЦСКА, который стал лидером тура по двум статистическим показателям.

Так, армейцы стали лучшими по показателю ожидаемых голов (xG) — 2,29. Также ЦСКА лидирует в туре по количеству ударов по воротам — 16.

Напомним, ЦСКА обыграл «Пари НН» со счётом 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.

