Главная Футбол Новости

Стал известен лидер среди игроков РПЛ по количеству ударов в створ в матчах 14-го тура

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов стал лидером среди игроков Мир РПЛ по количеству ударов в створ в матчах 14-го тура, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. ЦСКА играл с «Пари НН» и одержал победу со счётом 2:0. Глебов нанёс три удара в створ в этой встрече, однако отметиться забитым мячом не смог — забивали за армейцев Иван Обляков и Матвей Кисляк.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и занимают второе место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (32).

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября).

