Стал известен лидер среди игроков РПЛ по количеству ударов в створ в матчах 14-го тура

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов стал лидером среди игроков Мир РПЛ по количеству ударов в створ в матчах 14-го тура, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. ЦСКА играл с «Пари НН» и одержал победу со счётом 2:0. Глебов нанёс три удара в створ в этой встрече, однако отметиться забитым мячом не смог — забивали за армейцев Иван Обляков и Матвей Кисляк.

После 14 матчей Российской Премьер-Лиги красно-синие набрали 30 очков и занимают второе место. Нижегородская команда заработала семь очков и расположилась на последней, 16-й строчке. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» (32).

В следующем туре подопечные Фабио Челестини встретятся с махачкалинским «Динамо» (8 ноября).