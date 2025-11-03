Скидки
«Краснодар» подшутил над противоречивыми рекордами Кордобы, но вскоре удалил пост

«Краснодар» подшутил над противоречивыми рекордами Кордобы, но вскоре удалил пост
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Краснодара» удалила пост, посвящённый противоречивым рекордам нападающего Джона Кордобы в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1). Колумбиец забил гол, записал на свой счёт результативную передачу и удалился в концовке встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

В публикации говорилось, что Кордобе неважно, какие именно рекорды бить. Далее перечислялись два уникальных достижения форварда:

1. Кордоба стал первым игроком в истории «Краснодара», который в одном матче забил мяч, сделал результативную передачу и получил красную карточку.
2. Кордоба стал первым нападающим в истории чемпионата России, два раза собравшим в одном матче гол, жёлтую и красную карточку.

«Джон, сосредоточься на положительных рекордах, пожалуйста», — говорилось в обращении пресс-службы «Краснодара» к Кордобе.

Фото: tgstat

Публикация была удалена в 12:49 мск. Помимо Кордобы, дисквалификацию на матч с «Балтикой» получили ещё три игрока «Краснодара»: защитник Диего Коста и полузащитники Дуглас Аугусто и Никита Кривцов. Встреча 15-го тура РПЛ пройдёт в воскресенье, 9 ноября.

