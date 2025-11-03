«Краснодар» — лидер 14-го тура РПЛ по двум статистическим показателям

Статистический телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал рейтинг лучших команд в разных аспектах по итогам 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В частности, был отмечен «Краснодар», который стал лидером тура по двум статистическим показателям.

Так, «быки» — лучшая команда тура по количеству успешных действий в штрафной площади соперника (27). Также «Краснодар», наряду с ЦСКА, лидирует по количеству ударов по воротам (16).

Напомним, в 14-м туре «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит», сине-бело-голубые набрали 29 очков в 14 встречах в РПЛ.